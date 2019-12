Papai Noel que Venceu o Câncer Realiza Visita a Pacientes do HCC

Ficar frente a frente com o Papai Noel é um momento esperado por muitas crianças no Natal, mas no Natal do Hospital de Câncer de Catanduva, realizado na última sexta-feira (20), a expectativa do encontro era ainda maior do lado de lá da barba. O Papai Noel Edson Francisco Vilela, mais conhecido por Bacuri é ex paciente do HCC e neste final de ano se preparou para dar vida ao personagem e alegrar os pacientes que hoje enfrentam a mesma situação que ele viveu.

Bacuri descobriu em 2018 que estava com câncer no intestino. Após tratamento com quimioterapia, ele foi submetido à cirurgia para retirar parte do órgão. Hoje com 66 anos, o objetivo do Papai Noel Bacuri é levar a magia do natal as pessoas acometidas pela doença. “Só posso dizer que foi uma felicidade imensa colocar a roupa de Papai Noel, não é uma roupa comum, me traz muita alegria. Aprendi muitas coisas com crianças e muito no HCC. Muitas lições de vida sobre o câncer. No início me assustou muito, mas tenho Deus e Ele é tudo,” destacou. Atualmente, Bacuri retribui o carinho e o cuidado recebidos no HCC atuando como voluntário. “Hoje estou muito bem graças a Deus e gosto muito de visitar toda semana a quimioterapia isso me fortalece. Ganhar abraços de pacientes e crianças são abraços puros e verdadeiros, eu com muito respeito e carinho só posso dizer a Deus obrigado por esta nova lição”, finalizou.

Além da presença do Papai Noel Bacuri, que tocou o seu sino da esperança, distribuiu presentes, panetones e balas, foram entregues biscoitos natalinos por voluntárias do HCC.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local