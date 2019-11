Papai Noel Chega Hoje No Garden Catanduva Shopping

Acontece hoje (14) a chegada do Papai Noel no Garden Shopping Catanduva às 20h. O evento que atrai muitas famílias que vão para presenciar a chegada do representante que abre o mês mais mágico do ano para as crianças e uma ótima oportunidade de venda para os comerciantes.

O famoso Papai Noel fica no Garden Catanduva Shopping de 15 até 27 de novembro, esse ano o tema da campanha é Parque Encantado do Noel. Segundo a organização do evento do shopping de Catanduva como no ano passado a estrutura da chegada será no estacionamento, pois o número de pessoas é extremamente grande e dentro do shopping não comporta mais.

Além disso, a organização sempre fecha com o mesmo Papai Noel que garantem que ele é muito amável com as crianças o que faz com que elas voltem ano após ano para visitar o “bom velhinho”. Ainda informaram que os últimos preparativos para a decoração de natal foi feita ontem para que cada detalhe fosse inesquecível para cada cliente ou visitante.

Em relação às lojas do shopping, os comerciantes estão muito otimistas quanto às vendas de fim de ano e com a decoração e o ilustre personagem símbolo do Natal as vendas podem duplicar e com o sorteio de um carro para quem comprar nas lojas participantes, relatou a organização do Garden.

Ariane Pio

Da Reportagem Local