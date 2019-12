Papai Noel chega hoje no Clube de Tênis Catanduva com Entrada Solidária

Neste sábado, dia 07, às 18h, acontece a chegada do Papai Noel no Clube de Tênis Catanduva, no Salão Social, um dos eventos mais esperados no ano pelas crianças. Já é tradição receber o bom velhinho no CTC, atraindo as famílias para viver esse momento mágico, que envolve as crianças e encanta.

Segundo o presidente do CTC, Alex Tomazini, este evento foi pensado com muito carinho para ser um momento realmente especial. “Teremos o teatro ‘Essência de Natal’, que vai contextualizar a chegada do Papai Noel até sua entrada surpresa. Também vamos distribuir sacolinha surpresa para as crianças presentes e elas poderão tirar fotos com o Papai Noel após a apresentação”, destacou.

A entrada para o evento é 01 litro de leite, e tanto sócios quanto não sócios podem participar.

“É uma oportunidade de estar junto com a família, trazer as crianças para se divertir e se encantar, afinal, nesta época do ano tudo fica mais bonito e alegre”, completa Tomazini.

Para os amantes de rock, também haverá PUB Rock no sábado, 07, a partir das 22h, com apresentação da Banda Old Chevy, cantando o os clássicos do rock ‘n roll. Um ótimo programa para quem curte uma música de qualidade. Com forte influência do Rock ‘n Roll dos anos 50 e 60, passeando por estilos que vão do Rockabilly ao Punk Rock, do Soul ao Boogie Woogie, do Pop ao Blues Rock, a Old Chevy é hoje a banda independente de rock ‘n roll mais ativa do Brasil.

A entrada para sócios é grátis e para não sócios é R$30.

Mais informações podem ser adquiridas na secretaria do CTC através do telefonee (17) 3524-9300.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local