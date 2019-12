Papagaios do Pedal Realiza Edição do Pedal do Papai Noel

Os ciclistas do Papagaios do Pedal vão promover hoje (19), um passeio ciclístico em clima natalino. Com o tema “Pedal do Papai Noel” os catanduvenses vão se reunir às 20h, na rotatória da fonte, em frente ao posto de combustíveis Ignotti, com o intuito de espalhar alegria e incentivar à busca pela melhoria na qualidade de vida e hábitos saudáveis através do ciclismo.

“Essa é a 9ª edição do passeio e a nossa expectativa para esse ano é que seja um público maior, ano passado participaram cerca de 82 pessoas. O passeio é aberto a todos aqueles que gostam de pedalar. Nós iniciaremos o passeio na rotatória da fonte, seguindo para a rua Brasil, passaremos em frente a prefeitura, subiremos a rua Maranhão até a Recife e finalizaremos na Praça da Matriz”, explicou Ricardo Lucas, um dos integrantes.

Para participar basta comparecer ao local com bicicleta, camiseta vermelha e gorro de papai noel. “Convido a todos os ciclistas de Catanduva, aqueles que não são ciclistas, mas também desejam participar do evento o espaço está aberto. O requisito é levar alegria, balas e um traje natalino”, finalizou.

