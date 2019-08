Papagaios Do Pedal Lançam 1º Passeio Ciclístico Do Dia Dos Pais No Jardim Aeroporto

A primeira edição do Passeio Ciclístico do Papai será promovida pelo grupo esportivo “Papagaios do Pedal”, com apoio da Prefeitura de Catanduva. A atividade será realizada no dia 11 de agosto para celebrar o Dia dos Pais, com a proposta de unir pais e filhos em um programa especial e divertido.

A ideia é resgatar os tradicionais passeios ciclísticos realizados na cidade. Não é necessário ser atleta para participar e o percurso poderá ser acompanhado por adultos e crianças. O evento terá sorteio de brindes, entre eles duas bicicletas.

Os pré-requisitos para participar são: pegar a bike e trazer alegria, entusiasmo e energia na bagagem. Os pais têm, com esse passeio, a oportunidade de mostrar o quanto os momentos em família são importantes e devem ser valorizados. A saída está marcada para as 7h30. O ponto de partida será o bebedouro da Saec, que fica na parte central do Parque Papa João Paulo II, no Jardim Aeroporto.

A divulgação será realizada em todas as escolas e espaços esportivos. “Queremos retornar com os passeios ciclísticos. Foi inclusive quando teve início a nossa paixão pelo ciclismo, em um passeio semelhante a esse, em que foi realizado o sorteio de uma bicicleta azul. Isso marcou as nossas vidas”, informam os organizadores.

Segundo informações obtidas no Museu Padre Albino, o interesse por ciclismo em Catanduva começou na década de 1930, quando aqui chegou de mudança, vindo de Araraquara, o Sr. Antônio Dias, pai do Sérgio Dias (Lobão) e instalou a primeira agência de bicicletas. Com ele veio seu sobrinho Ângelo Adário (Angelim) para trabalhar em seu estabelecimento, que consertava, vendia e alugava as “magrelas”. Em 1936 aconteceu a primeira corrida de bicicleta em Catanduva, quando houve uma grande concentração de populares em frente da Estação da Estrada de Ferro. Pedro enfermeiro, João Clemente e Paulino Corradi, com as suas bicicletas foram os batedores. O percurso saiu da Rua Rio de Janeiro e foi até Pindorama, retornando para Catanduva sem parada, por estrada de terra com muito areião e mata-burros. Ao final, Antônio Dias, patrocinador, entregou como prêmio ao primeiro colocado, Ângelo Adário, uma bicicleta das mais modernas na época.

