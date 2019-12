Papagaios do Pedal Entregam 20 Bicicletas Para Crianças em Catanduva

Ver o sorriso daquelas crianças que, nem sempre conseguem ganhar o presente desejado no Natal. Foi pensando em realizar sonho de crianças carentes de Catanduva, que o grupo Papagaios do Pedal realizou uma ação de entrega de bicicletas para meninos e meninas. Inicialmente, o projeto contou com a participação da população em geral. Um pedido foi feito para aquelas pessoas que tinham uma bicicleta inutilizada, deixada de canto e que pudesse ser doada. “E o pessoal aceitou nossa campanha e foi doando bicicletas. Pessoas até mesmo de outras cidades. Depois disso, dividimos todas elas em quatro bicicletarias de Catanduva para serem consertadas”, disse Ricardo Lucas.

Uma segunda etapa foi realizada. A busca por doação de dinheiro para o conserto das bicicletas. “Arrecadamos dinheiro para pagar a reforma, recebemos diversas doações. Com essa força tarefa íamos levando as bicicletas e assim que iam ficando prontas, buscávamos”. “Eram 20 bicicletas que seriam jogadas fora e que recuperamos para fazer um Natal feliz dessas crianças”.

Ricardo conta que a escolha dos recebedores foi por meio das redes sociais e com a ajuda do Fundo Social de Solidariedade. “Ficamos vendo quem pedia bicicleta na internet para dar aos filhos. Fomos selecionando. Entramos em contato com o Fundo Social, víamos aqueles que realmente não tinham condições de comprar”. “Agradecemos a ajuda de todos, principalmente das bicicletarias que não cobraram mão de obra, cobraram preços bem abaixo do mercado e usaram o tempo do seu trabalho para se dedicar a esse projeto. O mérito é de todos”.

E a entrega não foi simples. Nada melhor que o próprio Papai Noel deixar o presente para as crianças. “Os olhos das crianças… Tinha pequenos que não sabiam nem o que fazer. Fizemos uma sacolinha com doces, balas, chicletes, pipoca doce. A simplicidade das crianças é tão grande que quando o Papai Noel entregava os doces, deixavam a bicicleta. “O que fizemos foi dar um minutos de alegria para essas crianças. Claro que se tivéssemos mais condições tínhamos feito mais coisas. Um pouco disso, pode mudar essas crianças no futuro”, finalizou.

Karla Konda

Editora Chefe