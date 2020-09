PAPA FRANCISCO, UMA VERGONHA PARA OS CRISTÃOS ESCLARECIDOS

E mais ainda para os católicos esclarecidos em cuja igreja, no seu lado bom, não merece ser representada por esse argentino. Um homem mancomunado com a Nova Ordem Mundial que faz da ONU o seu balcão de negócios. Discursou por vinte e sete minutos priorizando e corroborando com a falácia globalista da N O M que quer tirar a Amazônia dos brasileiros. Teve o atrevimento de falar sobre os povos indígenas, sua cultura e suas misérias, como também a cultura do descarte de povos escravizados. Não teve a coragem de falar do ditador da Venezuela, tampouco de Cuba e Iran. Priorizou a ONU como oficina de paz. Por que ele, a ONU e as ONGs nunca se preocuparam com os povos do árido nordeste brasileiro que só agora, no governo Bolsonaro, estão sendo assistidos? É muito atrevimento dele, Papa, e de todas as instituições e governos estrangeiros que afrontam a soberania da Nação Brasileira. A Amazônia é dos brasileiros. A Amazônia é Brasil. Essa elite dominadora procedente do antigo Egito é, nos dias atuais, representada por riquíssimas famílias como Rockfeller, Rothschild, Bildemberg, George Soros, família Busch, dentre outros. Basta lembrar as recentes manifestações desses esquerdistas amigos do PT em São Paulo e Rio de Janeiro gritando: George Soros, cadê o nosso dinheiro? Entretanto, a ordem de mudança vem do alto, vem da hierarquia comandada por Jesus e o planeta terá sim uma nova programação de vida, de desenvolvimento, de amizades sinceras e, sobretudo de paz e felicidade. Por isso toda essa elite está alvoroçada: nos porões do vaticano está o comando, negro comando, e esse argentino é o papa negro mencionado na bíblia. Não seria um papa de cor negra, mas sim um papa integrado com essa elite trevosa, do mal. Ou alguém ainda tem dúvida que a ONU é uma instituição maligna? Quem diria que o papa Bento XVI estava certo? Sim, estava e havia pedido um levantamento nas contas do Vaticano e por isso foi apressadamente afastado por essa elite trevosa que comanda a Igreja. Portanto, essa infeliz criatura que ocupa a cadeira de Pedro é um farsante, pois se não sabia de toda a podridão do Vaticano, veio a sabê-lo depois e, se permanece no cargo é porque é cúmplice. O jornalista Marcelo Poparte responsável pelo canal no YouTube denominado “Análise de Cenário – Um farsante ocupando o trono de Pedro”, em sua live de 27.09.20 externou o seu pensamento mais ou menos da seguinte forma: nunca se viu as forças do mal estarem tão persistentes, nunca se viu o mundo tão tumultuado, nunca se viu tantas instituições se unirem contra o bem. Disse ele ainda: eu não sou católico, mas estou revoltado e peço licença aos cristãos católicos para dizer que esse papa Francisco é um CANALHA. Este articulista concorda em gênero, número e grau. Mas, a pergunta que não quer calar é: e agora senhores padres, bispos, bispos da CNBB e cardeais, os senhores continuarão obedecendo a igreja de Roma? Mesmo sabendo que essa miserável criatura trevosa sentada na cadeira de Pedro defende os interesses da Nova Ordem Mundial? E que não venha nenhum engomadinho dessa pretensa santa madre igreja de Roma defendê-lo; principalmente quem, dentre os seus iguais, se ache com a prerrogativa de perdoar os pecados alheios.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

