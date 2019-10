Panetones ‘Invadem’ Prateleiras De Supermercados

Faltando dois meses para o fim de ano e os panetones já invadiram as prateleiras dos supermercados da região. Embora ainda faltem uns meses para a tradicional celebração cristã, diferentes sabores da indústria de panificação fazem com que o setor projete um aumento de 5% em comparação a 2018.

A projeção otimista também se baseia na no 13º da população. Desde o fim de agosto, as redes varejistas recebem a guloseima. Os valores, contudo, estão salgados. Os sabores tradicionais (frutas cristalizadas e gotas de chocolate, de 500 g) têm preços entre R$ 6,99 e R$ 24,99. Contudo, a grande aposta são os panetones recheados e com sabores fora do convencional, que podem sem encontrados nos expositores a partir de R$ 24,99 (caixa com 500 g), conforme pesquisa de O Regional em supermercados.

O gerente de um dos supermercados disse que os panetones já estão vendendo e muito bem, mas que o cliente ainda tem a opção de comprar na padaria do mercado feito sob fabricação própria que sai em torno de R$ 6,99.

A expectativa da Associação Brasileira da Indústria de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi) é que sejam movimentados R$ 735 milhões de novembro a janeiro de 2020, ultrapassando a marca de 39 mil toneladas de panetones vendidas nas festas de 2018, cujo faturamento superou R$ 700 milhões.

Segundo a Abimapi, oito em 10 panetones vendidos no país são de frutas ou chocolate. Em seguida aparecem os recheados, com 20% do mercado. O alimento está na mesa de mais de metade da população (53%). Ao menos uma em cada cinco unidades vendidas no ano passado foi para presentear alguém.

Ariane Pio

Da Reportagem Local