Pandemia Aumenta Número de Trabalhadores Informais em Catanduva

Diante da crise que assolou todo o país por conta do novo coronavírus, muitos catanduvenses perderam seus empregos ou deixaram de prestar serviços, já que a maioria da população está cautelosa quanto a gastos. Para conseguir recursos quer seja para manter a casa e quitar seus compromissos ou continuar em busca de seus objetivos, não é incomum ver ambulantes vendendo produtos em diversos pontos da cidade, principalmente em semáforos.

Quem anda pelas principais ruas de Catanduva pode observar que há comerciantes ambulantes de frutas e verduras, de produtos como redes, tapetes. Um exemplo nos chamou a atenção na manhã de ontem.

Com uma placa, o jovem Felipe Barbosa Teixeira, vendia na manhã de ontem rosquinhas de leite condenado entre a rua Sete de Setembro e a Goiás. Na placa os dizeres: “Quero ser empreendedor e tudo tem um começo”.

Paramos para falar com Teixeira. Segundo o jovem, trabalha com a instalação de azulejos, porém, como o mercado está reduzido na área, buscou nova alternativa. “Pesquiso produtos, aqueles que eu sei que terei uma margem de lucro e também o que vende mais. Foi o meio de ganhar dinheiro agora, como as coisas estão paradas, eu tenho de ser criativo, perdendo a vergonha. Estava com receio, mas perdi a vergonha e vamos lá”, disse.

Ao ser questionado sobre o primeiro dia de vendas, o rapaz afirmou: “ Gostei porque as pessoas são acolhedoras. Tratam bem a gente, para, pergunta, dá bom dia. A intenção é levantar um dinheiro para começar o meu negócio”. “Eu quero investir na área de acabamentos, de revestimentos, azulejos, pisos, granito e com essas vendas vou comprar as minhas ferramentas”, disse.

Assim como Teixeira, muitos entram para essa estatística de mercado informal. Vender qualquer tipo de produto em determinados pontos da cidade depende de alvará da prefeitura, porém, nos últimos tempos, diante da dificuldade enfrentada, as fiscalizações não tem sido de forma punitiva, mas de orientação.

Nas entradas da cidade também há um grande número de comércio ambulante, com redes, tapetes, brinquedos, dentre outros.

Um dos pontos que podemos destacar é no trevo de acesso a rodovia Alfredo Jorge Abdo, quase em frente ao Emílio Carlos. Outro local utilizado pelos ambulantes com certa frequência é na Praça Soldado Benedito Pereira, no Solo Sagrado. Comerciantes tem expostos suas mercadorias até mesmo nos alambrados da antiga base da PM. Logo em frente há também a venda de milho verde. Entre o Conjunto Euclides e Jardim Vertoni, todos os dias da semana, um comerciante também faz venda de legumes, verduras e frutas.

Na área central, a Praça da República convida para a compra de diversos itens, que vai de goiaba até bijuterias.

Nos semáforos, há ambulantes de milho verde, abacaxi e outros tipos de frutas e verduras. Há também a venda de doces, paçocas e pipoca.

Karla Konda

Editora Chefe