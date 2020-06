Palmeira Propõe Fornecimento de Remédios Para Pacientes Atendidos Por Convênios

O vereador Daniel Palmeira de Lima propôs, por meio de projeto de lei, a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Saúde fornecer medicamentos gratuitos para pacientes atendimentos por médicos particulares ou convênios.

Na proposta, protocolada na semana passada, o parlamentar regulamenta “Fica o Munícipio de Catanduva obrigado a fornecer os medicamentos na rede pública de saúde aos pacientes que apresentem receitas prescritas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, mesmo que não atendidos pelo SUS. Os medicamentos aviados nas receitas deverão estar de acordo com a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais ou a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais”.

Na justificativa do projeto, artigos da Constituição Federal são citados pelo vereador. “Ora, a prática de se exigir a apresentação de receitas prescritas por Médicos integrantes do SUS, para que os usuários do sistema obtenham os medicamentos necessários à preservação da saúde, limita o alcance de tal serviço público, quedando-se o espírito das normas constitucionais quanto ao acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar, conquistado pelos brasileiros na Carta Magna vigente. Não há lei infraconstitucional que albergue a prática no Município de exigir receita de Médico credenciado ao SUS para a dispensação de medicamentos; e mesmo que houvesse qualquer norma neste sentido estaria restringindo o acesso da população ao serviço público, o que por si só afrontaria a Constituição Federal. É razoável, seguro e prático, o uso de receitas aviadas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde, para que o usuário seja atendido sem maiores exigências. Outro efeito prático relevante para o SUS é a economicidade e a redução de atendimentos, porquanto o usuário terá opção de obter o fornecimento da receita do medicamento sem impactar o Sistema”. O projeto foi protocolado, mas ainda depende de aprovação dos demais vereadores.

Karla Konda

Editora Chefe

