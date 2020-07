Palmares Paulista Sanciona Lei Que Autoriza Distribuição Da Merenda Escolar

A cidade de Palmares Paulista sancionou a lei da distribuição do Kit Merenda Escolar em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência causada pela pandemia de COVID-19.

A distribuição dos kits, adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), são direcionados aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas da rede municipal de ensino.

Com as aulas suspensas, torna-se imprescindível garantir a segurança alimentar e nutricional dos estudantes. Sendo assim, todos os estudantes têm direito ao kit.

Por precaução, foi estipulado que a alimentação escolar, que inicialmente seria distribuída nas escolas e que iria suprir a merenda dos alunos, deveria ser entregue no próprio domicílio. A medida foi tomada para evitar o risco de contaminação do vírus.

Terão acesso ao kit merenda, as crianças com pais ou responsáveis cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), beneficiárias ou não do Bolsa Família.

Segundo a secretaria de educação de Palmares Paulista, os pais ou responsáveis que ainda não foram assinar o Termo de Interesse poderão ir até o Departamento de Educação.

As famílias que já assinaram o termo devem aguardar o contato da escola ou Departamento de Educação, que darão toda a orientação de como será feita a entrega, data, horário e outros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

