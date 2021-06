PALMARES PAULISTA: Lockdown resulta em redução de 75% nas internações

O período de lockdown em Palmares Paulista resultou em alguns números positivos para a saúde do município, com relação ao tratamento do novo coronavírus.

No início do período de restrição, oito pessoas estavam internadas na unidade municipal de emergência e hoje são apenas duas, ou seja, uma redução de 75%, segundo números do Departamento Municipal de Saúde.

No aumento de casos confirmados, a redução foi ainda maior: 79%. No início, esse aumento era de 19 novos casos confirmados e atualmente está em quatro.

Já a redução de pessoas em tratamento chegou a 66,8%, pois eram 205 pacientes e hoje são 68. O número de suspeitos caiu 50% durante o lockdown, quando havia 50 casos e hoje são 25.

O número mais expressivo durante o período é referente ao aumento do número de recuperados da doença. No início da restrição, eram nove pacientes recuperados e agora são 125, o que resulta em um aumento de 1290%.

Em números totais, os recuperados aumentaram 20%, passando de 1206 para 1477.

O prefeito Lucas Assumção, juntamente com a secretária de saúde, Léia Michelan, comemoraram o efeito, mas reforçaram que é preciso manter a qualidade dos números.

“Tivemos um resultado positivo com o lockdown, graças à colaboração de todos, população em geral, comerciantes. Por isso é tão importante manter os cuidados, evitar aglomerações, porque o vírus não sumiu”, destacou o prefeito.

