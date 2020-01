Palmares Paulista Lança Aplicativo Para População Falar Sobre Problemas Da Cidade

A Prefeitura de Palmares Paulista lança o aplicativo ‘Fala, Palmares!’, com o objetivo de aproximar a população do Poder Público e dar a oportunidade para que os cidadãos também façam a fiscalização do município de uma maneira simples, desburocratizada e eficiente.

A forma de usar é relativamente simples. O cidadão deverá primeiramente baixar o aplicativo em seu celular ou tablet. Após a instalação, deverá se cadastrar, criando assim um login e senha que permitirá seu acesso ao Fala, Palmares! Cumpridos estes trâmites iniciais, será permitido inserir as reclamações ou solicitações ao município. Por exemplo: andando na rua, a pessoa encontra um buraco, vazamento de água, foco de dengue, terreno com mato ou sujeira. Ela poderá fotografar e, por tecnologia de geolocalização, deverá confirmar a rua e o número onde se encontra o problema, e enviar a solicitação. Automaticamente, o sistema vai gerar uma ordem de serviço, no qual o cidadão poderá acompanhar de perto o caso.

Do outro lado, na “Central Administrativa”, a Prefeitura vai disponibilizar um ouvidor, que irá receber todas as demandas, dar uma primeira resposta confirmando e aprovando o recebimento da reivindicação. Também poderá ser negada, caso não haja a devida veracidade das informações ou dados suficientes para que se identifique realmente o problema. E, após isso, direcionar à Secretaria responsável por aquele caso específico.

Cada Secretaria terá um encarregado para dar a resolução do caso no menor prazo possível. Os casos registrados pelo aplicativo deverão ter um prazo máximo para ser solucionado, que ainda será estipulado. “Nosso objetivo é colocar toda a administração comprometida em dar resolução no menor tempo possível, para que o cidadão sinta confiança e credibilidade na ferramenta. O foco de nossas ações é oferecer o melhor serviço ao cidadão. Essa transparência e empoderamento dados à população por meio do aplicativo fará com que tenhamos um governo mais eficiente e próximo da população de Palmares Paulista”.

O Aplicativo está disponível nas plataformas Android, iOS e Web.

Ariane Pio

Da Reportagem Local