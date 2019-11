Palmares Paulista Ganhará Um Cinema Com Entrada Popular

A cidade de Palmares Paulista, com a secretaria de Cultura, tiveram a ideia de proporcionar melhorias para toda a população. Desde agosto deste ano começaram as obras para construção do cinema popular.

Segundo as informações da Prefeitura, o investimento foi de R$ 443.400,87 e o prazo de entrega é de oito meses. O Cine Palmares é uma construção de Espaço Cultural cujo nome será Cine “Palmares”.

O Projeto no município de Palmares Paulista irá fomentar o acesso de crianças, jovens, adultos e idosos ao cinema. A construção de um espaço cultural, ou seja, com sala de cinema digital possibilitará o encontro entre a população e a pluralidade cultural dentro de sua magnífica diversidade. O Espaço Cultural proporcionará exibições de filmes gratuitos e ou a preços populares, tornar-se-á o veículo pela qual a comunidade local, crianças, jovens, adultos e idosos viajarão pelo Brasil e pelo mundo, através dos filmes exibidos na tela da futura sala de cinema da cidade e, ainda, cidades circunvizinhas.

Segundo o secretário de Cultura de Palmares, Vitor Papiani, o local era muito esperado e sonhado por ele, para que a população da cidade desfrute de atrações e filmes. “ Quando eu recebi a noticia que tinha sido aprovado e seria investido no cinema eu quase nem acreditei porque Palmares é uma cidade que merece, a valorização mostra que a cidade está crescendo”.

O “Cine Palmares” estará localizado próximo à Escola CEMEI Professora Santa Julliatto, no Jardim São Carlos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local