Palmares Paulista Faz Mutirão Com O “Cidade Limpa” Na Próxima Semana

A cidade de Palmares Paulista está preocupada com a dengue e por isso iniciará um mutirão contra o mosquito. A prefeitura está convidando toda população para fazer a parte colocando o que não presta nos dias da coleta. A coleta será realizada nos dias 27, 28 e 29 de janeiro. A prefeitura pede que deixe o entulho descartado em frente a casa. A região está com aumento relativamente preocupante de casos de dengue.

No Brasil, 11 estados estão com surto de dengue já no começo de 2020, existem quatro tipo de dengue, cada pessoa pode ter os quatro tipos, o mais grave é o sorotipo 2 com potencial mais grave.

Em 2019, o Brasil contabilizou mais de um milhão de casos e mais de 700 mortes em todo país.

O Governo Federal iniciou desde setembro de 2019 uma campanha para alertar aos perigos dos criadouros.

Algumas dicas de possíveis criadouros de dengue para ser descartado ou sempre retirando água parada: aparadores de água de filtro, área de descarte de sacos de lixo, bandeja do ar condicionado, caixas d’agua, ralos, calhas, entulhos, pneus velhos, baldes, piscinas, tanques, muros com caco de vidro, moveis de jardim, entre outros.

Ariane Pio

Da Reportagem Local