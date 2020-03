Palmares Paulista e Sabesp Lavam Área Externa Do Centro De Saúde

Nesta semana, a Sabesp realizou uma lavagem em toda a área externa do Centro de Saúde (UBS) de Palmares Paulista com solução de Hipoclorito de Sódio, proporcionando maior segurança à população. Essa é uma das medidas de prevenção contra a pandemia causada pelo COVID19.

O hipoclorito de sódio serve para limpar superfícies, clarear a roupa branca, fazer a lavagens de verduras e também para purificar a água para consumo humano, reduzindo as chances de contaminação por vírus, parasitas e bactérias, que causam doenças como diarreia, hepatite A, cólera ou rotavírus.

A Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde de Palmares Paulista em nota deixou registrados os agradecimentos pela diligência e serviços prestados pela Sabesp.

Além disso, a Prefeitura de Palmares Paulista divulgou tudo o que pode abrir como serviços essenciais durante a quarentena, na área da saúde: Hospitais, clínicas, farmácias e clínicas odontológicas; na área da alimentação: Supermercados, padarias e açougues; bares e restaurantes poderão atender somente por meio de delivery; área de abastecimento: Postos de gasolina, oficinas, serviços de transporte, call center e pet shops.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook