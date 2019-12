Palmares Paulista Completa 55 Anos Com Muita Festa E Bolo De Aniversário

Os 55 anos de emancipação de Palmares Paulista acontece hoje (08) com uma agenda de comemorações especiais que vem acontecendo desde dia 30 de novembro. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Palmares Paulista.

Hoje ainda tem muita comemoração junto com o Dia da Padroeira do Município que é tradição desde época de sua fundação. Confira a programação: às 8h, Jogo amistoso “Novo Horizontino Master” – No estádio municipal Octávio Julliato. Às 18h30 – Missa em Ação de Graças pelo dia do Município e em Honra a Imaculada Conceição, padroeira de Palmares Paulista. Às 19h30 – Apresentação das Crianças das Escolas Municipais. Às 20h – Corte do Bolo de 55 metros e às 21h30 – Show com Jeito Moleque.

Segundo Vitor Papiani, secretário de cultura as atrações não param no dia 15 tem final de futebol de areia, chegada do Papai Noel e entrega de bolas para as crianças. No dia 22 de dezembro tem show com Paulo Miklos (ex-vocalista da Banda Titãns). No dia 31, na virada do ano, a Banda Balaio de Gato agita a cidade para 2020.

História da Cidade – no final do século XIX, a doação de quarenta alqueires de terras,por Antônio Theodoro de Carvalho, considerado fundador do município, tendo construído, nesse patrimônio uma rústica capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição do Cordão Escuro. Não havendo nas redondezas nenhuma povoação, o fundador, juntamente com outros moradores locais, promoveram a concentração de casas ao redor da capela, dando origem à Vila de Cordão Escuro. Ainda no final do século passado, começou a ser construído a estrada do Taboado, ligando Jaboticabal a São José do Rio Preto, até as barrancas do rio Paraná. Muitas vilas foram surgindo ao longo da mesma, e cordão Escuro, que ocupava essa posição, passou a constituir um ponto de escoadouro para a produção de café, então cultivado.

A 1ª de abril de 1965, instala-se solenemente a Prefeitura Municipal de Palmares Paulista.Dois foram os períodos de sua evolução histórica: Palmares Antigo, abrangendo o Arraial do Cordão Escuro (de 1892 a 1907), o distrito de Palmares (de 1908 a 1944), o distrito de Jaguatei ( de 1944 a 1958) e o distrito de Palmares Paulista (de 1958 a 1965); de Palmares Moderno, da instalação do município de Palmares Paulista, em abril de 1965 até os dias atuais.

Com o desenvolvimento verificado, a Vila, que passou a denominar-se Palmares, foi elevada a Distrito do município de Monte Alto. O prolongamento da Estrada de Ferro Araraquara S/A, de roteiro diferente da estrada do Taboado, levou as povoações a mudarem-se para as margens da ferrovia. No dia 08 de Dezembro é feriado municipal devido ao padroeira da cidade Imaculada Conceição. A Cidade antes muito conhecida por acolher trabalhadores que vinham de outros estados, atualmente vem mudando muito esse perfil devido mecanização na lavoura. Atualmente a cidade está passando por um processo de reformas e construções de melhorias devido aos esforços do atual prefeito da cidade. A cidade tem uma população de 13.058 habitantes (IBGE/2018) e área de 91,1 km². Palmares Paulista pertence à Microrregião de Catanduva e a Mesorregião de São José do Rio Preto, estando a 412 km da Capital e 20 km de Catanduva. A cidade é conhecida por possuir uma empresa de água mineral que leva o nome da cidade.

Ariane Pio

Da Reportagem Local