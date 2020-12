Palmares Paulista Comemora 56 Anos de Fundação Nesta Terça-Feira

O município de Palmares Paulista comemora nesta terça-feira, 08 de Dezembro, 56 anos de emancipação politico administrativa. Anualmente, a cidade celebra o aniversário com uma agenda repleta de eventos, porém em virtude da pandemia provocada pelo coronavírus, as celebrações foram canceladas.

A história de Palmares Paulista surgiu no final do século XIX, através de uma doação de quarenta alqueires de terras, por Antônio Theodoro de Carvalho, considerado fundador do município, tendo construído, nesse patrimônio uma rústica capela em louvor a Nossa Senhora da Conceição do Cordão Escuro. Não havendo nas redondezas nenhuma povoação, o fundador, juntamente com outros moradores locais, promoveram a concentração de casas ao redor da capela, dando origem à Vila de Cordão Escuro.

Ainda no final do século passado, começou a ser construído a estrada do Taboado, ligando Jaboticabal a São José do Rio Preto, até as barrancas do rio Paraná. Muitas vilas foram surgindo ao longo da mesma, e cordão Escuro, que ocupava essa posição, passou a constituir um ponto de escoadouro para a produção de café, então cultivado. A 1ª de abril de 1965, instala-se solenemente a Prefeitura Municipal de Palmares Paulista.Dois foram os períodos de sua evolução histórica: Palmares Antigo, abrangendo o Arraial do Cordão Escuro (de 1892 a 1907), o distrito de Palmares (de 1908 a 1944), o distrito de Jaguatei ( de 1944 a 1958) e o distrito de Palmares Paulista (de 1958 a 1965); de Palmares Moderno, da instalação do município de Palmares Paulista, em abril de 1965 até os dias atuais. Com o desenvolvimento verificado, a Vila, que passou a denominar-se Palmares, foi elevada a Distrito do município de Monte Alto. O prolongamento da Estrada de Ferro Araraquara S/A, de roteiro diferente da estrada do Taboado, levou as povoações a mudarem-se para as margens da ferrovia. No dia 08 de Dezembro é feriado municipal devido ao padroeira da cidade Imaculada Conceição.

O município antes muito conhecido por acolher trabalhadores que vinham de outros estados, atualmente vem mudando muito esse perfil devido mecanização na lavoura. Atualmente a cidade está passando por um processo de reformas e construções de melhorias. Palmares Paulista tem uma população de 13.058 habitantes (IBGE/2018) e área de 91,1 km². O município pertence à Microrregião de Catanduva e a Mesorregião de São José do Rio Preto, estando a 412 km da Capital e 20 km de Catanduva. A cidade é conhecida por possuir uma empresa de água mineral que leva o nome da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local