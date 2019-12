Palmares Paulista Adere à Queima de Fogos Silenciosa

A fim de proteger animais domésticos, crianças, idosos e enfermos, cidades do mundo inteiro vêm aderindo aos fogos de baixo ruído nos shows de virada de ano. A prefeitura de Palmares Paulista divulgou no último domingo 29 de Dezembro que aderiu à queima de fogos silenciosa.

O espetáculo será a partir da meia-noite do dia 01 de Janeiro será um show pirotécnico de cores e luz. A atitude foi aplaudida pelos internautas e pela população de Palmares Paulista.

Além da queima silenciosa, o público poderá prestigiar a atração especial de Réveillon. A Banda Balaio de Gato promete agitar a virada com os maiores sucessos. O show será a partir das 23h59 desta terça-feira, 31 de Dezembro, na Praça de Matriz. A entrada é gratuita.

O fim do barulho é uma demanda antiga em diversas cidades do país. De acordo com a fábrica inglesa Fantastic Fireworks, a queima de fogos silenciosa proporciona melhor efeito visual. Ao evitar as explosões, os fogos quietinhos queimam devagar desde seu lançamento. Isso faz com que eles, geralmente, não atinjam uma altura tão elevada quanto aos barulhentos. Os fogos silenciosos permitem um espectro de cores maior. Quando os fogos explodem, eles dão apenas uma cor, a queima gradual proporciona um degradê de fogo nos céus. É justo falar que eles não são mudos. Há som, porém em proporção bem menor do que os comuns, o suficiente para amenizar alguns problemas. Pessoas áudio-sensitivas, bebês, e animais de estimação costumam sofrer com as comemorações que envolvem fogos, e a versão silenciosa vêm sido utilizada como alternativa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local