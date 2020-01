Palestra Sobre Prosperidade Será Realizada Na Seicho-No-Ie De Catanduva

Na terça-feira (07) ocorrerá a palestra ‘A busca da força propulsora para o progresso’, com a orientadora Maria Bernadette Souza Moura, preletora em grau sênior da Regional Goiânia que acontecerá na Seicho- No-Ie de Catanduva. O evento é gratuito e acontecerá as 20h. O trabalho é a força propulsora do progresso, desenvolve a inteligência, movimenta os recursos que a vida dispõe, desenvolve os potenciais do espírito, amadurece e dignifica o Ser. Ter alegria alimenta o espírito, mantém a saúde, fortalece o corpo, renova oportunidades, distribui energias positivas, ilumina o Ser. A compaixão é a expressão do amor, traz bem estar, renova os caminhos, estabelece sintonia com o bem verdadeiro, eleva o espírito.

A gratidão é o sentimento profundo do reconhecimento de todo o bem que a vida lhe deu, desde a criação, e estabelece a responsabilidade de dividir essas conquistas com todas as pessoas. A firmeza nos propósitos superiores do espírito aparece quando já se tem certo nível de elevação e faz com que os outros aprendam com suas atitudes e seu modo de ver. Mas, para aqueles que ainda se demoram iludidos com enganosas aparências mundanas, a aprendizagem será mais dolorosa. Observam os acontecimentos do dia a dia através da ótica materialista, que limita as perspectivas, oferece uma visão trágica e injusta da realidade. Essa forma de ver favorece a irresponsabilidade, a ganância, o salve-se quem puder. O trabalho requer disciplina, mas, para o indisciplinado, é vista como um cárcere, assim como a doença.

A falta de fé faz com que não vejam saída para os próprios problemas. A insatisfação gera depressão, infelicidade, revolta, desespero. Alguns vão para as drogas, outros para o crime e só vão acordar quando a vida responder às suas escolhas arrancando suas ilusões, escancarando a verdade. O conhecimento é luz, despertando o espírito em toda sua capacidade divina e seu glorioso destino. O prazer da conquista da elevação espiritual exala uma energia de amor forte e constante, capaz de criar laços eternos entre as pessoas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local