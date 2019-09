Palestra Sobre “A Saúde Do Seu Negócio E A Espiritualidade” Tem Entrada Gratuita

Acontece na segunda-feira (9) uma palestra ministrada por Katie Rachel Costa, médica anestesista do Hospital do Amor de Barretos sobre “A saúde do seu negócio e a espiritualidade”, no Sincomercio as 19h30, entrada é gratuita.

Katie também é preletora Senior da SNI e diretora nacional da APSIB. A palestra tem a realização da Associação Prosperidade e Sei No Ie.

Todo negócio implica, necessariamente, no encontro de pessoas. Suas necessidades, desejos e decisões fomentam e movimentam todo e qualquer negócio. No fim sempre há um aperto de mãos, mesmo sem mãos. Este ato encerra em si a expressão de acordo, entendimento, ou melhor, dizendo, de “harmonia” entre as partes, elemento fundamental para o crescimento.

O “ambiente do negócio”, desde a mente das pessoas até a macro-economia, todo ele, pode ser influenciado com transformações no modo de falar, pensar e agir dos líderes nas empresas, direcionando os negócios para o “sucesso global”.

Criar primeiro na “mente” o sucesso dos negócios, a harmonia entre todos os envolvidos, há de se revelar como a melhor estratégia para obtenção de resultados. Faz-se necessário um novo olhar para o mercado e para as relações de negócios. Algo que tire do foco a busca pelo desejo de sucesso “imediato” ou lucro a qualquer custo e que opere, assim, uma transformação duradoura.

Uma Nova Visão sobre o Mercado que possa contribuir sistematicamente de forma positiva para o desenvolvimento de forma plena e que oriente o Cenário Futuro de Todos Nós como sendo um Paraíso de Amor Mútuo e Cooperação.

Sobre a Associação Prosperidade da Seicho-No-Ie do Brasil- Promover a divulgação dos ensinamentos da Seicho-No-Ie aos Empresários, Executivos, Profissionais liberais e autônomos para despertar-lhes a natureza divina de Filhos de Deus e concretizar a salvação não só a nível individual, mas também a prosperidade econômica do Brasil, através da verdadeira circulação da riqueza.

Ariane Pio

Da Reportagem Local