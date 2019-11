Palestra No Anfiteatro UNIFIPA Abordará “Direito Animal, Saúde E Meio Ambiente”

Na quarta-feira (20) acontecerá uma palestra sobre Direito Animal, Saúde e Meio Ambiente no Anfiteatro Padre Albino, às 19h com inscrições gratuitas que tem como público alvo estudantes, professores, funcionários UNIFIPA e comunidade em geral.

Os palestrantes são alunos UNIFIPA. Julia Faria, aluna do 5º ano de medicina, instrutora de yoga, vegana e ativista há quatro anos e o aluno do 3º ano de medicina João Lucas Fontes que também é vegano e ativista há um ano.

Veganismo é uma ideologia de vida que procura excluir, na medida do possível e do praticável, todas as formas de exploração animal, seja na alimentação, vestuário ou qualquer outro meio. Os veganos não consomem alimentos de origem animal, como carne (incluindo peixes, moluscos e insetos), laticínios, ovos e mel – além de evitar materiais derivados de animais, produtos testados em animais e lugares que usam animais para entretenimento. Embora a dieta vegana e o princípio da não exploração dos animais tenham sido definidos na fundação da Sociedade Vegana em 1944, Leslie J. Cross, em 1949, achava que a sociedade carecia de uma definição mais ligada aos “direitos animais”, exigindo de seus membros a estrita obediência a esses termos, “o princípio da emancipação dos animais da exploração pelo homem”. Isto foi posteriormente definido como “buscar o fim do uso de animais pelo homem para alimentação, mercadorias, trabalho, caça, vivissecção e quaisquer outros usos envolvendo a exploração da vida animal pelo homem”. O Direito e a Saúde são tomados sob a perspectiva das garantias fundamentais, com o questionamento sobre a capacidade do Estado capitalista de propiciar condições para o pleno bem-estar físico, mental e social do homem. A relação saúde-meio ambiente tem especial atenção para os fenômenos da industrialização, “modernização” e do processo de urbanização, em oposição ao crescente e intenso ciclo de degradação ambiental e de insalubridade das condições de vida.

Ariane Pio

Da Reportagem Local