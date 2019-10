Palestra do Sebrae Aborda Tendências do Varejo Para 2020

Conteúdo do mais importante evento do varejo do mundo, a NRF Retail’s Big Show, será abordado em palestra do Sebrae Catanduva. As tendências do varejo 2020 estarão na pauta da atividade marcada para o dia 31 de outubro, a partir das 19 horas. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas.

O público-alvo é formado por empresários, interessados em abrir um novo negócio, além de empreendedores em geral.

A atividade prevê um Talk Show com o consultor de negócios do Sebrae, Edgard Ferreira dos Santos Neto, que participou da NRF Retail’s Big Show 2019, sediada em Nova York.

Ele, que acompanhou a exposição de produtos e tecnologias de última geração, seminários, fóruns de debates e apresentação de cases de empresas mundialmente conhecidas, será o responsável por apresentar, em primeira mão, todas as novidades e tendências do segmento do varejo.

As inscrições podem ser realizadas pelo telefone (17) 3531-9793 ou pelo email paecatanduva@catanduva.sp.gov.br. A palestra será ministrada no Sincomercio Catanduva, que fica na avenida Benedito Zancaner, nº 720, no Jardim do Lago.

Os cursos disponibilizados pelo Sebrae Catanduva fazem parte da parceria entre Sebrae, Prefeitura, ACE Catanduva, Sincomercio e Sindicato Rural.

Da Reportagem Local