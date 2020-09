Painel Do TCE da Covid-19 Apresenta Gastos E Coleta De Exames

Desde o dia 23 de maio, a Corte de Contas realiza o levantamento, com base em dados reunidos na forma de questionários aplicados junto aos entes fiscalizados. Após o encerramento do mês, até o terceiro dia útil do mês seguinte, as informações são compiladas e dispostas para acesso público.

Dentre outras funcionalidades, o usuário tem acesso, na forma de gráficos e de dados segmentados por município, ao valor total repassado pelos Governos Federal e Estadual; à quantidade de recursos empenhada por cada administração; e aos quantitativos destinados para estruturação e aquisição de equipamentos e de serviços.

O relatório traz informações sobre receitas, despesas e atos administrativos realizados pelo poder público desde o início da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o painel Gestão de Enfrentamento do Covid-19, Catanduva até agosto, coleta de exames de coronavirus, 11.573 exames coletados, além disso, o repasse foi de R$ 12,22 mi (Estaduais R$ 1.198.959,69 e Federais R$ 11.026.029,28), os Gastos com COVID-19 R$ 2,03 mi, Receita total arrecadada – R$ 259,65 mi.

Agosto ainda apresentou despesas que representam 0,78% da receita do município, R$ 618,02 por caso confirmado, houve 1.621 confirmados, e 48 óbitos de covid-19, somente no mês.

Valores contratados com dispensas de licitação R$ 2,35 mi (Lei nº 8.666/93 R$ 1.176.300,35 e Lei nº 13.979/2020 R$ 1.176.300,35).

Com atualizações mensais, a plataforma exibe de forma simples e interativa informações sobre os recursos que estão sendo usados pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado no enfrentamento à COVID-19. A ferramenta está disponível para consulta pública por meio do link https://bit.ly/2ZH1Awm.

Ariane Pio

Da Reportagem Local