PAI NOTÁVEL E HERÓI

Em nosso país, diferente de qualquer outro, o Dia dos Pais é comemorado desde 1953, quando o publicitário Sylvio Bhering importou a ideia. A data escolhida – 14 de agosto – é uma homenagem ao aniversário de São Joaquim(pai de Maria e avô de Jesus), considerado o patriarca da família. Quando se fala em pai herói, vem à mente a novela “Pai Herói”, de Janete Clair, produzida pela Rede Globo em 1979 e que trazia em sua trilha sonora a música “Pai”, de Fábio Júnior, tornando-se o primeiro sucesso do então ator que virou cantor de sucesso e de sucessivos casamentos. Mas, não é desse pai herói de novela, nem, tampouco, da música que a coluna contará a história. O que você vai ler a seguir foi extraído de um vídeo, tal como é narrado, pelo filho de um pescador de um país asiático que não foi possível identificar, mas provavelmente se trata do Vietnã ou Taiwan. Vamos à narrativa: – “Esta é uma vila de pescadores comuns, meu pai sozinho, me trouxe até aqui. Meu pai não tinha muita educação, então, naturalmente, ele se tornou um pescador. Meu pai fazia o melhor que podia pra me educar. Ele era um pai tradicional, sério e solene. Meu pai nunca soube expressar o seu amor por mim e muito menos demonstrá-lo com carinho, um sorriso gentil ou um tapinha leve em minha cabeça seria o seu limite. Quando eu fazia algo errado, ele reclamava, mas logo cuidava de mim. Em minha memória, meu pai nunca tinha me batido até o dia que fui pego roubando um estojo. Naquele dia eu chorei, mas ele chorou mais. Naquela noite, com o coração em pedaços ele entrou em meu quarto e me aplicou remédios enquanto eu fingia dormir, ele fez de tudo para não me acordar. Ele comprou e me deu o estojo, mesmo sem eu merecer. A maior parte do tempo a vida era difícil, mas meu pai sempre trabalhou duro porque o tempo todo meu pai tinha um sonho – ter a nossa própria casa. Meu pai passou por mais dificuldades do que outros para realizar seu sonho. No ano em que tivemos a nossa própria casa, nesse dia o papai e eu estávamos muito felizes. O tempo passa rápido e o tempo que foi vivido nunca mais voltará. Quando meu pai fez 58 anos, eu percebi que ele tinha mal de Alzheimer, ele saiu de casa, mas não soube como voltar. Ele ficava olhando pro nada. Ele estava voltando a ser criança de novo. Minha carreira estava começando a decolar, mas muitas vezes tinha que correr pra casa pra cuidar do meu pai ou buscá-lo perdido em algum lugar. A medida que a doença avançava, algumas vezes ele não me reconhecia, algumas vezes se mantinha estável, outras vezes era terrível superando minha capacidade de cuidar dele. Eu queria lhe dar o melhor atendimento para que eu pudesse seguir a minha vida. Em um dia que meu pai estava estável ele mandou me chamar, quando cheguei no asilo, da porta do seu quarto, vi uma funcionária gritando com ele: – Você que deveria se limpar, nem seu filho lhe suporta. – Deixe de falar bobagens, retruquei: – Se não gosta do meu trabalho, cuide você do seu pai. – Eu cuido, saia daqui, saia daqui agora!!! Com o silêncio da sala e ouvindo sua urina pingar no chão, vi um envelope com uma carta em cima da cama. Era uma carta do meu pai para mim com uma fotografia de nós dois, velha e desbotada, em palavras simples e verdadeiras ele escreveu: – `Meu amado filho, me perdoe estar doente e estar lhe dando tanto trabalho. Eu não quero te esquecer, tenho me esforçado para guardar teu rosto em minha mente. Sei que sou um fardo, mas não quero pena, quero amor.` Com a carta, vi um extrato de uma poupança em meu nome, uma fortuna, que ele poupava para mim desde criança. Ele abriu mão dos sonhos dele, para realizar os meus. –.” Como esta, milhares de outras histórias, a maioria verdadeiras, foram escritas descrevendo a relação afável entre os pais e filhos e vice-versa, também. Então, quem já é pai ou um dia vai ser, o importante é construir uma história verdadeira com o seu filho e, que dela você possa se orgulhar um dia. Se você quiser assistir o vídeo completo dessa fascinante história, basta acessar: https://www.awebic.com/seu-coracao-vai-derreter-com-essa-historia-de-amor-entre-pai-e-filho/

