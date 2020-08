Pagamentos a Ex-funcionários dos Supermercados Maranhão Retomam

ranhão serão retomadas nesta segunda-feira, segundo o Sindicato dos Comerciários de Catanduva. Trata-se de trabalhadores que tenham valores a receber pelo processo que tramita na 1ª Vara do Trabalho.

Os valores são referentes a verbas rescisórias de 2018. O Sincomerciários entrou com ação de rescisão indireta para que os trabalhadores pudessem receber.

“A Justiça do Trabalho liberou os valores dos processos da 1ª Vara do Trabalho e o Sincomerciários fará o pagamento, conforme decisão judicial. Os ex-funcionários com processos na 2ª Vara do Trabalho receberam os débitos através do Sincomerciários”, informou o presidente do Sincomerciários Catanduva, José Carlos da Silva Longo, o Carlinhos.

Carlinhos informou que mais de 100 ex-funcionários tem processos na 1ª Vara do Trabalho e os alvarás e as verbas foram liberados. Com processos na 2ª Vara foram 89 contemplados com o pagamento.

Para fazer o pagamento, o Sindicato de Catanduva está seguindo protocolo estabelecido. O pagamento será feito na sede, na Rua Recife, 1007, das 9h às 17h30 e solicita que somente o titular do crédito compareça para evitar qualquer possibilidade de aglomeração por conta da pandemia do novo Coronavírus.

O trabalhador deve ainda levar documento pessoal, uma caneta própria para evitar qualquer tipo de contágio, usar máscara obrigatoriamente, usar álcool em gel e obedecer o distanciamento conforme a demarcação do piso em caso de necessidade de fila para receber o cheque e assinar o recibo.

Karla Konda

Editora Chefe

