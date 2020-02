Pagamento Tem Prazo Final Até 02 De Março Em Itajobi

O inicio de ano sempre tem as mesmas contas como IPVA, materiais escolares e o famoso IPTU. Na cidade de Itajobi, os contribuintes que desejam pagar os impostos como IPTU, TSU, ISSQN e TLE do exercício de 2020 com 20% de desconto devem ficar atentos quanto à emissão do boleto e vencimento. A prefeitura quer ajudar e garantir que os munícipes possam deixar em dia as contas.

Segundo as informações, os contribuintes que optarem o pagamento com 20% de desconto em parcela única até o dia 2 março, deverão acessar o boleto somente através do site pelo link http://sistemas.itajobi.sp.gov.br/servicosweb/home.jsf ou retirar o boleto na Prefeitura (Paço Municipal), no setor de atendimento das 9h às 16h.

Após a retirada do boleto, o pagamento pode ser feito em qualquer correspondente bancário, pela Internet e na rede bancária autorizada, no município ou fora dele sendo ficha de compensação com carteira registrada, conveniado pelo banco em vigor.

Já quem for optar em parcelar o valor do IPTU, serão emitidos carnês automaticamente, com nove parcelas, com data de vencimento todo dia 20 de cada mês, iniciando em abril e finalizando no mês de dezembro de 2020.

Ariane Pio

Da Reportagem Local