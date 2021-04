Pagamento do Auxílio Emergencial Será Realizado na Próxima Terça-Feira

O presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Cidadania, João Roma, e os presidentes da Caixa, Pedro Guimarães, e da Dataprev, Gustavo Canuto, anunciaram ontem (31) que o pagamento do auxílio emergencial começa na próxima terça-feira (6).

De acordo com o Ministério da Cidadania, a elegibilidade ao Auxílio Emergencial 2021 está em análise pela Dataprev. A previsão é de que os dados sejam disponibilizados nesta quinta-feira, 01 de Abril. No ano passado, cerca de 30,6 mil catanduvenses foram beneficiados. O valor repassado para o pagamento do auxílio foi de R$126,7 milhões.

O Ministério da Cidadania esclareceu ainda que não há necessidade de um novo cadastro, uma vez que foi aproveitada a base de dados de 2020 e a atualização do cadastro no aplicativo Caixa Tem. Pelas novas regras, os beneficiários receberão até quatro parcelas.

Os benefícios terão três faixas de valores: R$ 150 para pessoa que mora sozinha; R$ 250 para famílias (geridas por homens ou casais) e R$ 375 para famílias geridas por mães solteiras. Com esses ajustes, o número de beneficiários em 2021 deve ser reduzido de 68 milhões para 46,6 milhões.

Os participantes do Bolsa Família e os inscritos no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal) não precisarão fazer a consulta. O auxílio emergencial será depositado automaticamente, desde que atendam às condições estabelecidas para o pagamento do auxílio de 2021.

Para tentar amenizar a situação de quem precisa ficar na fila da Caixa Econômica Federal para receber o auxilio emergencial, a Prefeitura de Catanduva vai oferecer suporte aos beneficiários.

Após sugestões do gerente da agência, José Luis Garrido, o Prefeito de Catanduva, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, pretende organizar o fluxo por meio de gradil, além disso, uma das faixas da Rua Brasil será interditada – no quarteirão da Praça da República e serão instaladas tendas no trecho. Também haverá organização das filas, respeitando o distanciamento. O uso de máscara de proteção será obrigatório, além disso, haverá distribuição de álcool em gel.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local