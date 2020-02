Pagamento de FGTS de Trabalhadores da Citrus Juice é Discutido em Audiência

Na manhã de quarta-feira (29), os representantes do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) e da empresa Citrus Juice (Itajobi), estiveram presentes em audiência na 2ª Vara do Trabalho de Catanduva, para uma negociação.

O departamento jurídico do Sindicato da Alimentação de Catanduva e região (Sinal) moveu ação contra a indústria de sucos Citrus Juice (Itajobi), referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), cujo valor não estaria sendo depositado pela empresa na conta de seus funcionários.

De acordo com o termo de audiência, a empresa informou – perante o juiz do Trabalho, Fernando Rodrigues Carvalho – que efetuará o pagamento do FGTS dos empregados dispensados entre novembro e dezembro de 2019 e que possuem contrato de trabalho apenas com a Citrus Juice. A data para o depósito definido na audiência é 07 de fevereiro. Porém, quanto aos trabalhadores demitidos antes desse período e também aqueles que possuem parte de seu contrato de trabalho junto à Citrus Juice Alimentos, a empresa informou que necessita um prazo para efetuar junto à Caixa Econômica Federal, negociação para parcelamento da dívida, uma vez que, por questões administrativas, a instituição financeira não permite a quitação do FGTS em atraso da empresa alimentícia, pois houve a fusão empresarial e a única saída para a quitação da dívida é o parcelamento administrativo.

Diante da situação exposta, a Citrus Juice pediu um prazo de 30 dias; período em que o sindicato poderá levar as demandas para a assembleia de trabalhadores e a empresa poderá iniciar sua negociação junto à Caixa Econômica Federal. A próxima audiência ficou marcada para o dia 16 de abril, às 9h10, na Justiça do Trabalho de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local