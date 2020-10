Padre Osvaldo se Livra de Impugnação e Tem Registro de Candidatura Deferido

O candidato pelo PSDB, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa se “livrou” dos pedidos de impugnação do registro de candidatura e foi considerado apto pela Justiça Eleitoral para disputar as eleições 2020.

A decisão foi do juiz José Roberto Lopes Fernandes, da 40ª Zona eleitoral de Catanduva e sentença foi publicada ontem no Mural Eletrônico eleitoral.

De acordo com o documento, o primeiro pedido partiu do PSOL, e alegava que Padre Osvaldo é inelegível porque sendo presidente vitalício da Associação Pão Nosso, mantida por meio de recursos públicos, não se desincompatibilizou do cargo que ocupava 4 meses antes do pleito, conforme exige a legislação eleitoral. Também não de desincompatibilizou do cargo de Presidente da Associação Bom Pastor também pelo mesmo de período de 4 meses exigível pelo art. 1º, II, “a”, 9, IV, “a” da LC 64/90. A segunda impugnação feita pelo Cidadania apontou não com filiação partidária superior aos seis meses mencionados no art. 9º, da Lei n. 9.504/97, o PSDB consigna nos estatutos registrados no TSE até 31.12.2019 que seus filiados só poderiam concorrer a cargos eletivos se contassem com um ano de filiação o que não acontece em relação ao Padre Osvaldo que se filiou ao PSDB em março de 2020. Alegou ainda que a filiação sem deu em desvio de finalidade na medida em que não ocorreu por afinidade ideológica, mas sim por mera barganha política, na medida em que se filiou em troca de aprovação/regularização de empreendimento imobiliário de interesse social.

“E para o que importa no presente pedido de registro é que os candidatos à Prefeito e Vice-Prefeito, Osvaldo e Claudio, filiaram-se ao PSDB respectivamente em 27/03/2020 e 31/03/2004, dentro, portanto, do prazo legal de 6 (seis) meses. Foram escolhidos em convenção partidária e isso é o que deve prevalecer, não importando, no caso, que o estatuto do PSDB previsse filiação mínima de 1 ano. Deveras, trata-se de uma questão interna corporis que diz respeito apenas ao partido. Relevante aqui é que a filiação ocorreu no prazo legal de 6 meses”, afirmou o juiz.

Quanto ao suposto desvio de finalidade na filiação o juiz afirmou: “como bem manifestou o Ministério Público, “Ainda, a mera alegação de que o impugnado Osvaldo somente se filiou ao PSDB por interesses particulares e não por compatibilidade ideológica também não prospera. Isso porque, além de o “desvio de finalidade” ser de difícil comprovação, não é suficiente para sustentar a impugnação do pedido do registro da candidatura”.

E sobre a desincompatibilização no período correto, o juiz afirmou: “E como consta da lei o prazo é para desincompatibilização em Fundações Públicas e as mantidas pelo poder público e não para associações. Os dirigentes de entidade civil, sem fins lucrativos, não necessitam se afastar de suas funções para concorrer ao cargo eletivo em razão da ausência de previsão expressa na Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), não se admitindo equipará-los a presidentes de fundações públicas e pessoa jurídicas de direito público que sofrem esta restrição, isso porque, trata-se de direitos negativos, os quais não comportam interpretação extensiva (TSE AC. 19.167 e 19.177)”. “julgo improcedentes as impugnações à candidatura de Osvaldo de Oliveira Rosa ao cargo de Prefeito e reconhecendo a presença das condições de elegibilidade julgo procedente o seu pedido de registro de sua candidatura bem como também procedente o pedido de registro de candidatura de Claudio Romagnolli ao cargo de vice-Prefeito, declarando-os aptos a concorrerem aos aludidos cargos, ambos pela chapa da Coligação “CATANDUVA PARA TODOS – PSC, DEM, PSL, PV, PL , PDT, PSDB E PODE).

Os demais candidatos ainda não tiveram registro analisado pela Justiça Eleitoral.

Karla Konda

Editora Chefe