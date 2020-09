Padre Osvaldo Recebe Alta Depois de Internação Por Conta da Covid-19

Padre Osvaldo de Oliveira Rosa recebeu alta hospitalar ontem. Ele estava internado no Hospital Emílio Carlos, depois de ter confirmado estar com a Covid-19.

O pré-candidato a prefeito de Catanduva afirmou que ainda deve esperar mais cinco dias, em isolamento, para terminar o tratamento. Na tarde de ontem, Padre Osvaldo concedeu entrevista ao radialista Fernando Galhardo e comentou sobre a mudança para a fase amarela em Catanduva. “Estamos vivendo momento de grande conquista passando para fase amarela, principalmente para aqueles que precisam voltar as atividades para sobreviver”.

“Louvo a Deus por esses dias que lá passei experimentando os limites humanos e a bondade das pessoas, o apoio, a organização, todo o incentivo do Hospital Emilio Carlos. Gratidão a todos que oraram, rezaram, apoiaram, que estiveram juntos nessa luta. Me faço comunhão por todos que estão em tratamento para que possam superar esses momentos difíceis e voltarem as atividades normais”, afirmou.

Padre também deixou um recado. “Peço que todos os cidadãos nesse período de feriado prolongado, tome os cuidados necessários para se prevenir. Nós não podemos regredir. A responsabilidade é de todos e a vida acima de tudo”, concluiu.

Karla Konda

Editora Chefe