Padre Osvaldo Realizará Lançamento de Sua Biografia no Teatro Municipal

Na próxima quinta-feira, dia 6 de Fevereiro, o Teatro Municipal Aniz Pachá será palco de lançamento do livro do Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, pároco da Paróquia Imaculada Conceição de Catanduva. O livro será lançado pela Akashica Editora.

“Devido o alcance dos trabalhos, serviços realizados através da comunidade, escritores especializados em biografia me procuraram e motivaram a escrever”, destacou Padre Osvaldo.

Intitulado como “Olhe para Frente” a biografia relata o caminho percorrido pelo Padre Osvaldo, desde o passado difícil vivido ao lado de sua família na zona rural do município de Tabapuã, onde nasceu. O livro também contará sobre a decisão do Padre Osvaldo de ir para o seminário, até ele se tornar sacerdote, com um trabalho exclusivamente voltado para a Dimensão Pastoral e Social da Igreja. A biografia trará fotografias do Padre onde os autores da editora traçam um mapa da história de vida dos pais João Rosa, lavrador, e Dona Arminda, dona-de-casa e dos seus sete irmãos. Padre Osvaldo é conhecido pelos fiéis como um homem de fé e que pratica ações voltadas ao bem comum. Com projetos, trabalhos e programas sociais, há anos, presta um serviço social na comunidade que atua e também extensivo a pessoas de fora.

“A sensação em escrever minha biografia é única pelo fato de poder compartilhar com as pessoas e ficar na memória, na história das pessoas, da cidade, da igreja, aquilo que Deus realizou na minha vida e por meio da minha vida, apesar das fragilidades, limitações e dificuldades Deus fez maravilhas! Então fico muito feliz em poder partilhar e compartilhar a presença d’Ele em minha vida. Sinto-me motivado por poder possibilitar que outras pessoas possam perceber como Deus é bom e o que Ele pode fazer”, finalizou.

A pré-venda está liberada e parte da renda líquida obtida com a venda dos exemplares será em prol das obras sociais coordenadas pelo Padre. Para fazer a reserva do exemplar, os interessados devem entrar em contato pelos telefones (17) 99111-8200 ou (17)3523-6244.

Sobre o Padre Osvaldo

Nascido em 06 de novembro de 1966, o padre exerce atualmente o sacerdócio na Diocese de Catanduva, onde foi o criador da Rede de Comunicação de WebTV e da Missa da Bênção, que reúne todas as segundas-feiras cerca de 2 mil fiéis, e mais de 500 mil seguidores pelas redes sociais. Ele apresenta programas de Direção Espiritual e é autor do Livro ‘Pétalas de Luz’, no qual apresenta reflexões sobre a presença de Deus na vida das pessoas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local