Padre Osvaldo Realiza Palestra Motivacional Com Colaboradores da APAE

Foi realizada na última segunda-feira, 13 de Janeiro, uma palestra motivacional com colaboradores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. O evento foi ministrado pelo Padre Osvaldo, presidente da Associação Pão Nosso. Na ocasião, foi servido um café da manhã especial de boas vindas para todos os professores, equipe da saúde e da área social.

De acordo com Maura Guerreiro, diretora da APAE, a palestra trouxe edificação e esperança para todos os participantes. “O Pe. Osvaldo nos trouxe uma mensagem baseada em passagens da Bíblia de amor, fé, perseverança e de muita resiliência para enfrentarmos o dia a dia e a convivência com nossos semelhantes”, destacou.

“Falei sobre a importância de oferecermos sempre o melhor, porque o nosso Deus não é o Deus do mínimo nem o Deus do médio, mas sim o Deus do máximo. É no máximo que nós nos realizamos, que nos sentimos bem e devemos dar sempre o melhor porque essa é a proposta do nosso Deus. Ele não nos deu metade, resto nem médio, mas sim o melhor. Por isso trabalhamos muito essa ideia e também outro ponto abordado foi a perseverança, precisamos perseverar até o fim. Perseverar até o fim do dia, até o fim de uma ação, do mês, do projeto, porque é nesse percurso que nós vamos realizando e concretizando os sonhos. O objetivo foi mostrar essa necessidade de perseverarmos dando sempre o melhor, porque o nosso mundo está doente por dar sempre o mínimo, vivendo do pequeno. Nós temos que sonhar, temos que dar sempre o melhor”, finalizou Pe. Osvaldo de Oliveira Rosa.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local