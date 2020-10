Padre Osvaldo Percorre Ruas no Bairro Jardim Paraíso

Uma das medidas mais adotadas pelos candidatos nessa campanha política, até mesmo como forma de evitar o contágio do novo coronavírus é a passagem por ruas e avenidas da cidade sobre um carro de som. O candidato do PSDB, Padre Osvaldo de Oliveira Rosa, tem utilizado frequentemente esse modelo de se apresentar aos eleitores.

Ontem, dando sequência a agenda de compromissos eleitorais, esteve no Jardim Paraíso e outros bairros próximos. Acompanhado de Cláudio Romagnolli, candidato a vice-prefeito, percorreu ruas e avenidas acenando aos moradores.

Para este sábado, o candidato divulgou agenda. Vai estar no Centro da cidade a partir das 8 horas. Fará caminhada pela rua Brasil. E terá outros compromissos no período da tarde.

Karla Konda

Editora Chefe