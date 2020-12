Padre Jonas Fala Sobre a Importância da Missa de Natal

A Catedral Santuário Nossa Senhora Aparecida estará realizando nesta sexta-feira, 25 de Dezembro, a missa especial de Natal. Assim como a Páscoa, a celebração de Natal é uma das mais importantes do ano. A missa será realizada em dois horários, às 9h e às 19h.

“A celebração de Natal para nós cristãos marca um momento fundamental, porque ela marca o Filho de Deus que veio a esse mundo. Antes de Jesus Cristo nós tínhamos profetas, reis, sacerdotes, líderes religiosos, muitos que anunciavam a experiência de Deus. Porém a partir de Jesus Cristo começou algo novo e único ‘O Verbo se faz carne’, não é mais qualquer ser humano que assume essa missão, mas sim o próprio Deus que assume a natureza humana, daí a importância do natal. Às vezes nós ficamos impressionados na Páscoa, quando vemos o Filho de Deus em uma cruz, mas no natal o gesto não é menor. O Natal mostra o quanto Deus nos ama, assumindo plenamente a nossa condição humana”, explicou Padre Jonas Pimentel.

O Padre ainda destacou que é um momento de reflexão. “É um momento em que voltamos os nossos olhos para Jesus, pra que possamos aprender dele melhor amar, rezar, ter mais empatia, mais amor, enfim, se nós repetirmos os gestos humanos de Jesus nós estaremos crescendo na humanidade e na experiência de fé”, completou.

A missa seguirá todos os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde (OMS), como o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre pessoas, distribuição álcool em gel. Além disso, todos os fiéis precisam usar máscara facial, seguir orientações de assentos e também recomendações de cuidados na hora da comunhão.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local