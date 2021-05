Paço Municipal Recebe Iluminação Especial Para Conscientização e educação no trânsito

O prédio da Prefeitura de Catanduva ganhou a cor amarela em alusão ao Maio Amarelo, que é o mês de conscientização e educação no trânsito. Este é o significado da cor que simboliza a preocupação com as mortes e acidentes graves no trânsito.

Além da nova iluminação, outra ação realizada pela Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU) foi à campanha “E se o idoso fosse você?” com objetivo de mostrar a importância de respeitar os limites dos pedestres.

Com faixa, panfletos e orientação, a equipe da STU com a ajuda dos AFT’s (Agentes Fiscalizadores de Trânsito) orientaram os motoristas, no cruzamento das ruas Brasil e Minas Gerais. A ação foi protagonizada por um personagem vestido de idoso. O ato foi repetido por munícipes que passavam pelo local.

Outra ação de conscientização foi feita durante a Feira Itinerante. O público que foi prestigiar a feira livre se deparou com o cenário de um acidente. A ideia foi chamar atenção para o respeito ao motociclista. A faixa “Em cima de uma moto tem alguém como você” buscou sensibilizar motoristas sobre a importância do respeito para quem anda sobre duas rodas.

Maio Amarelo – Voltado para a conscientização das pessoas quanto ao alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o Maio Amarelo envolve os segmentos governamentais, empresariais, associações, federações, entidades de classe e sociedade civil. Foi instaurado em 11 de maio de 2011, pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Década de Ação para Segurança no Trânsito. O mês tornou-se referência para o balanço das ações que o mundo inteiro realiza. A cor amarela foi utilizada por significar atenção, sinalização e advertência nas regras de trânsito.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local