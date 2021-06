Pacientes recebem mudas durante alta hospitalar na Unimed Catanduva

Vida nova. É com este sentimento que pacientes do Hospital Unimed São Domingos (HUSD), da Unimed Catanduva, receberam alta neste mês de junho, na unidade. Para celebrar este momento, a Unimed Catanduva decidiu aliar as comemorações de 50 anos da instituição ao mês do meio ambiente e, voltada à conscientização da preservação da natureza, entrega mudas de árvores aos pacientes com alta hospitalar. Ao todo, serão doadas cem mudas durante o mês.

O tratorista de transbordo Edmar Jesus de Oliveira ficou internado no HUSD por 45 dias. Após vencer a Covid-19, acompanhado da mulher, Jocastra Isaura dos Santos Oliveira, foi um dos primeiros a receber a muda de árvore. “Adoramos o presente. Meu marido nasceu de novo. A muda representa uma nova vida. Meu cunhado fez o plantio no dia seguinte à entrega”.

A auxiliar administrativo Bruna Caroline Marques Olivi dos Santos precisou internar na Maternidade para o nascimento do filho e adorou a iniciativa. “Gostei muito. Já plantamos a nossa árvore”, relembrou.

Para a família Surita, que teve de superar 13 dias de angústia com a internação da auxiliar de escritório Eliane Cristina Surita, a entrega da muda teve grande representatividade. “Foi marcante. Presentear os pacientes de alta com a muda de uma árvore simboliza o início de uma nova vida. Como se diz: nascemos de novo”, comentou o marido de Eliane, Fábio Luciano Pereira.

PLANTIO

A Unimed Catanduva, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente do município, também participou no início do mês do plantio de 23 mudas de árvores na avenida Júlio César Marino, no Jardim Soto.

A ação integrou as atividades da Semana de Meio Ambiente e faz parte de um projeto de revitalização da área. Sete colaboradores da cooperativa e Hospital Unimed São Domingos (HUSD) participaram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local