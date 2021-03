Paciente Foge de Hospital e é Contido Pela PM e Samu em Supermercado

Paciente internado na unidade respiratória, ala reservada para pacientes da Covid-19 no Hospital Unimed São Domingos fugiu na tarde de ontem e teve de ser contido pela Polícia Militar dentro de um supermercado.

A fuga e a retirada do paciente do estabelecimento comercial foram divulgadas em diversas redes sociais por vídeos e fotos.

Em nota, o hospital esclareceu sobre o incidente ocorrido.

O paciente, que não teve nome ou idade revelados, fugiu da unidade respiratória, após pular a janela do quarto e, na sequência, grade de proteção da unidade.

Profissionais do hospital deram suporte a ocorrência e a Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados. O paciente foi localizado dentro do Big Supermercado.

Fotos e vídeos mostram a atuação dos policiais para levar o paciente de volta ao hospital.

“Ressalta-se que se trata de um caso isolado. Desde o início da pandemia, o HUSD já recebeu mais de 600 pacientes na Unidade Respiratória”.

A Rede de supermercado confirmou o caso e ressaltou que tem utilizado todos os protocolos de higiene e segurança e, assim que o paciente foi encaminhado ao Hospital, foi feita uma higienização do local, sendo reaberto depois do procedimento.

Karla Konda

Editora Chefe