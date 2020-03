Paciente Com Suspeita de Coronavírus (Covid-19) é Atendida em Catanduva

Paciente com suspeita de Coronavírus (Covid-19) foi atendida em Catanduva. A mulher de 38 anos, é moradora de São José do Rio Preto e teria sentido primeiros sintomas quando esteve em Catanduva em visita a familiares. Ela tem histórico de viagem recente ao Japão, onde esteve em contato com uma pessoa que também tem a suspeita de estar com a doença.

O caso foi notificado como sendo de São José do Rio Preto – cidade onde ela reside.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que quando foi comunicada, de imediato, tomou providências. “A mulher passou por atendimento domiciliar, quando foi diagnosticada a suspeita, de acordo com os critérios do Ministério da Saúde. Foram coletadas amostras biológicas e feitas as orientações sobre as medidas de precaução domiciliar”, informa.

Ainda segundo a nota, por apresentar boas condições clínicas, a paciente foi monitorada pelas equipes de saúde em casa. Todas as pessoas que tiveram contato com ela estão sendo monitoradas em domicílio e orientadas em relação aos sinais e sintomas da infecção pelo novo vírus. A paciente já retornou a São José do Rio Preto no último sábado e passará, assim, a ser acompanhada pelas equipes daquele município.

Em atualização, a Secretaria de Estado da Saúde inclui a paciente como sendo notificação de São José do Rio Preto.

No novo balanço, atualizado às 18 horas de ontem, o Estado contabilizada 163 casos suspeitos de coronavírus e descartado outros 48.

O Estado segue com dois casos confirmados de COVID-19. Ambos foram infectados na Itália e passaram por atendimento por médico no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital. Foram diagnosticados pelo serviço e, atualmente, estão em isolamento domiciliar, estáveis, sob monitoramento diário pela Secretaria Municipal de São Paulo.

“A segunda confirmação ocorreu no sábado (29), e não altera a situação nacional, pois não existem evidências de circulação sustentada do vírus em território brasileiro”.

Conforme definido pelo Ministério da Saúde na mesma data, todos os laboratórios públicos ou privados que identificarem casos confirmados pela primeira vez, adotando o exame específico para SARS-CoV2 (RT-PCR, pelo protocolo Charité), devem passar por validação de um dos três laboratórios de referência nacional, a saber: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz/RJ), Instituto Evandro Chagas da Secretaria de Vigilância em Saúde (IEC/SVS) no Estado do Pará, e Instituto Adolfo Lutz da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Após a validação da qualidade, o laboratório passará a ser considerado parte da Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, para investigação do Coronavírus. Laboratório do Hospital Israelita Albert Einstein, que fez as confirmações iniciais de COVID-19 em dois pacientes na última semana, cumpre as exigências e seus resultados foram considerados finais.

Para o fim de notificações, são utilizados os municípios de residência dos pacientes.

Em São Paulo são investigados suspeitos de Alto Paraíso, em Roraima, Americana, Araraquara, Atibaia, Barretos, Barueri, Batatais, Bauru, Botucatu, Caieiras, Campinas, Charqueada, Cotia, Diadema, Franca, Garça, Guarulhos, Ibiuna, Itararé, Jundiaí, Lençóis Paulista, mogi das Cruzes, mogi Mirim, Osasco, Pederneiras, Piracicaba, Pirassununga, Praia Grande, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santonópolis do Aguapei, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Roque, Sorocaba, Tabuão da Serra, Tietê, Valinhos, Vinhedo, Rondonópolis, no Mato Grosso, Brasília, Distrito Federal.

Karla Konda

Editora Chefe