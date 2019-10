Outubro Rosa: “Amigas do Peito” motiva mulheres para prática regular de atividade física

No encerramento do “Outubro Rosa”, o Parque Papa João Paulo II foi palco, no sábado (26), da caminhada “Amigas do Peito”, que reuniu dezenas de mulheres vestidas de rosa e unidas em um único propósito: a prevenção do câncer de mama. A iniciativa foi da Unimed Catanduva, por meio da Medicina Preventiva, e contou também com a presença de homens e crianças.

O cooperado e mastologista Bruno Christiani Sabino vestiu literalmente a camisa e alertou as mulheres para a luta diária pelo diagnóstico precoce da doença. “É muito importante este tipo de manifestação para que possamos conscientizar sobre a realização de exames e cuidados na prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama. A prática de atividade física reduz o risco de surgimento do câncer de mama, mas também de doenças cardiovasculares e o diabetes, por exemplo”, destacou Sabino.

Além de orientações, homens e mulheres participaram de atividade física, com alongamento, zumba e a caminhada de três quilômetros, sob orientação da educadora física Cíntia Marques Leal.

“Foi muito prazerosa e válida a ação. Vimos pessoas que nunca realizaram uma caminhada e fizeram questão de participar e abraçar a causa. Por meio do evento, cada participante gerou um compromisso consigo mesmo perante o incentivo da Medicina Preventiva na mudança de hábito”, disse a coordenadora da Medicina Preventiva, Virgínia Bicudo Guardia Grandisoli.

A prótese na perna, após um acidente, não impediu a vendedora Mirian Lúcia Brandão de participar do evento. “Me chamou atenção a causa. É importante estarmos atentos às orientações. Faço o autoexame frequentemente e também pratico atividade física. Em um ano eliminei 35 quilos”, disse.

A educadora física Angélica de Lima Ferreira não só participou como também colaborou com a aula de alongamento. “Acredito que todas as mulheres precisam focar no autoexame e é fundamental a prática de atividade física”

O engenheiro civil José Januário Neto acompanhou a esposa Fernanda Januário. “Sempre caminhamos. Decidimos participar juntos principalmente pela causa. Sei também que o homem precisa se cuidar. É como o médico disse: caminhar pelo menos 30 minutos por dia é fundamental para saúde”.

