Ouro É Considerado Ótimo Investimento Em Tempo De Crise

O ouro é considerado um dos ativos financeiros mais seguros da economia mundial: além de ser um ativo físico, também lastreia a reserva monetária de inúmeras economias ao redor do globo, tendo seu valor e demanda sempre garantidos. O valor do valor do grama do ouro está a R$ 205,00 reais.

Em função disso, o ouro é considerado uma reserva de valor e um porto seguro em tempos de crise e instabilidade financeira. No caso de descrença nos mercados acionários e de títulos de dívida de um governo, o ouro é uma proteção contra a desvalorização que os outros ativos irão sofrer.

O dólar também costuma ter esta função de reserva de valor, no entanto como também está sujeito a crises, o ouro acaba sempre sendo a reserva de última instância. Como ocorreu na crise americana iniciada em 2008, quando o preço do ouro registrou forte valorização.

Apesar de ser um porto seguro em momentos de crise, investir em ouro de forma especulativa não é sinônimo de segurança nem rentabilidade. Muito pelo contrário, o valor do ouro muda a cada minuto e é extremamente volátil por conta de sua alta liquidez no mercado secundário. Além disso, o valor do ouro sempre acompanha o dólar.

Os fatores que afetam a cotação do ouro são bastante diversos, para citar alguns como exemplo: política monetária dos inúmeros países ao redor do mundo, oferta e demanda de investidores individuais nas bolsas do mundo, fluxos de importação e exportação do metal entre países, Períodos de sazonalidade durante o ano, fatores naturais que possam afetar a extração do ouro.

Outros meios menos populares de comprar ouro são através da aquisição de joias e pelo mercado informal. Porém nenhuma destas são recomendadas como forma de investimentos.

Pode se configurar como um investimento, no sentido em que o preço subirá atrelado à cotação do ouro. No entanto, deve-se lembrar que existe um custo de manutenção da joia, além de o trabalho do joalheiro e a marca da joia, pagos na compra, poderão não ser repassados no momento de venda.

