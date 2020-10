Osteoporose Causa Uma Fratura a Cada Três Segundos, Alerta Ortopedista

A osteoporose é uma doença assintomática, que geralmente é diagnosticada tardiamente, quando ocorre alguma fratura, sua principal complicação. Caracterizada pela diminuição progressiva da densidade óssea, é silenciosa, avança lentamente, não apresenta sintomas e não provoca dor. Contudo, é o principal fator de risco para quedas e fraturas, devido aos ossos se tornarem porosos e frágeis. De acordo com a Fundação Internacional da Osteoporose (IOF, em inglês), anualmente, a doença causa mais de 8,9 milhões de fraturas osteoporóticas no mundo, resultando em 1 a cada 3 segundos.

Segundo dados do Ministério da Saúde, estima-se que aproximadamente 10 milhões de pessoas tenham osteoporose no Brasil. Vinte e cinco por cento das mulheres na fase pós-menopausa têm osteoporose e um 1/6 dos homens com mais de 70 anos possuem a doença. “Com o envelhecimento da população, o número de casos da doença tende a crescer, uma vez que a osteoporose atinge, na grande maioria, os idosos. Além disso, mulheres na fase pós-menopausa também são um grupo de risco que merece atenção”, explica o ortopedista Dr. Rodrigo Elias Moreschi.

Dados apontam que em mulheres com mais de 45 anos de idade, a osteoporose é responsável por mais internações do que outras doenças, incluindo diabetes, infarto do miocárdio e câncer de mama. “Contudo, existe uma ideia errônea de que só as mulheres têm osteoporose. Isso não é verdade. Existem condições que aumentam a chance de osteoporose e fraturas, como alcoolismo crônico, tabagismo, uso de glicocorticoides, sedentarismo, o que vale reforçar que os homens também precisam ficar atentos e fazer exames periódicos”, ressalta.

A osteoporose é uma doença difícil de ser diagnosticada, por não apresentar sintomas, por isso que ela é identificada somente quando ocorre uma fratura. Um estudo divulgado pela IOF apontou um aumento na incidência de fraturas entre os brasileiros que sofrem de osteoporose. Segundo o estudo, o crescimento deverá ser de 32% até 2050. “Como a doença fragiliza os ossos, torna-os mais propensos à ocorrência fraturas, principalmente na bacia, coluna, fêmur, punho e braços”, destaca.

E como evitar? “É importante o acompanhamento com um ortopedista após os 50 anos, pois hoje já existem exames que detectam a osteoporose, como a densitometria óssea, que mede a quantidade de cálcio nos ossos. Sem falar que a osteoporose é uma doença que pode ser evitada com hábitos saudáveis como exercícios físicos, boa ingestão de cálcio pela dieta alimentar e a exposição diária ao sol, por, pelo menos, 15 minutos ao dia”, completa Moreschi.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local