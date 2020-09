OS TEMPOS SÃO CHEGADOS

E cada hierofante dá de si um pouco do que sabe para a compreensão dos gritantes problemas desta nossa humanidade tão sofrida. Pulula nas redes sociais a queda da monarquia britânica, um fato de repercussão internacional. A falsa rainha já abdicou do trono em virtude de farta documentação provando que Sir Joseph Gregory Hallet é o legítimo herdeiro do trono e será chamado de King John III. Haja papel para expor tanta indignidade, pois houve um ato criminoso por parte da pretensa família real. Tinham consciência da ilegalidade. Este preambulo constitui apenas um aquecimento e uma pausa para que a humanidade reflita, pois é o começo de grandes males que doravante virão à tona. Quem comanda tamanha operação chama-se Arcanjo Miguel – o Líder das Hostes Angélicas. Estamos em plena transição planetária e a humanidade, independente de rótulos religiosos, precisa compreender que o planeta possui também um governo espiritual. A exacerbação do domínio cultural televisivo, a escravização e perversidade que atingem limites intoleráveis, principalmente na pedofilia com sequestros de crianças e jovens em todo o mundo, em cujos exemplos são mais do que estarrecedores. Diz a literatura do gênero que grandes integrantes de governos, grandes instituições e quadrilhas serão desmascaradas e presas. A Nova Aliança da Terra, liderada pelo presidente americano, pelo Brasil e mais duas ou três nações, faz parte do projeto de libertação. Muito já está sendo feito e as prisões também. Não há mais espaço para discussões judiciais porque os fatos se impõem. Em uma linguagem bem simplista pode-se deduzir que a ordem das esferas superiores é: “tolerância zero, esta humanidade ultrapassou todos os limites.” O momento atual é muito importante para que o homem reflita sobre si próprio: sobre o seu corpo físico e sobre a sua alma e sobretudo o que ela “alma” levará de bom para continuar o processo evolutivo no outro lado da vida. É bom lembrar que nas Leis do Criador todas as desigualdades de justificam e, em todo o universo, ninguém é vítima, pois cada um colhe pelas suas semeaduras. A Covid 19 que é um projeto de laboratório da Nova Ordem Mundial guarda também uma sintonia com os miasmas originários da deletéria forma de pensar da massa planetária; esse todo mental também alimenta o medo individual originado pelo desconhecimento, pelo desamor, pela desmedida ganância, pela falta de civilidade – tudo isso enreda a alma, a mente do corpo espiritual, diminui o nível vibratório de cada célula, esta por sua vez repassa a cada célula do corpo físico, e este adoece. Conclusão: se o padrão vibratório da humanidade fosse equilibrado não haveria vírus. A Covid 19 traz no seu bojo um aviso: povos da Terra reavaliem vossas atitudes, melhorem-se, respeitem-se. Ter e ser devem caminhar juntos. Em todo esse contexto a Nação Brasileira está determinada a cumprir um grande papel dentre todas as demais nações do mundo: primeiramente porque foi planejada por Jesus para ser democrática e acolhedora; segundamente porque somos um povo com sensibilidade espiritual e, terceiramente, pelo pouco que sei e depreendo, – ninguém, força alguma comunista ou da nova ordem mundial, fará do Brasil um corredor de escravos e abstraídos. Que se compenetre dos seus deveres o pretenso Supremo Tribunal Federal, pois uma justiça maior pode contê-lo. Somos uma Pátria, somos um povo e este povo tem os seus três guardiões.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta –Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL