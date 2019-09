Os Prós E Os Contras De Uma Conta Digital Em Tempos Atuais

Apesar do grande público ser composto de jovens, a conta digital está cada vez mais sendo procurada pelos consumidores, principalmente em razão da isenção de tarifas. Sendo assim, é mais uma forma para se economizar.

Conta digital, como o próprio nome diz, é aquela gerenciada pela internet, seja pelo computador, tablet, celular ou caixas eletrônicos. Desta forma, é possível ter acesso à sua conta bancária por meio de qualquer dispositivo e de onde você quiser, sem a necessidade de se deslocar até a agência.

Sendo assim aumentou muito a demanda, não apenas pela comodidade, mas principalmente pela economia, por conta da não cobrança de tarifas. Até para abrir a conta, você pode fazer pela internet, bem como todas as suas transações financeiras. Além de existirem instituições financeiras só online, alguns bancos tradicionais já estão oferecendo aos seus clientes essa nova modalidade. Trazendo inúmeras praticidades como: acesso a conta de qualquer dispositivo com acesso à internet, de qualquer lugar e a qualquer hora; abertura de conta no site ou App do banco digital; sem cobrança de tarifas: os serviços são ilimitados e gratuitos, como transferências (TED e DOC), pagamentos, consultas a saldos e extratos, etc; otimização do tempo: você não precisa se deslocar até uma agência bancária para realizar suas transações bancárias e nem enfrentar filas;

Segundo Marcia Córdoba, estudante de psicologia, a maior vantagem para ela é o controle financeiro. “Como você tem acesso à sua conta na palma da sua mão, é possível saber com mais clareza seus gastos também tenho o cartão de credito que posso utilizar em caixas 24 Horas e vi que posso fazer investimentos bem mais rentáveis” explica a estudante.

Os bancos digitais podem reduzir os custos para seus clientes justamente por não terem gastos com a estrutura física, com pessoal e outras coisas.

Mas ainda existem algumas desvantagens de uma conta digital como: os saques só podem ser efetuados em Caixa 24Horas; não disponibilizam talões de cheques.

Muitas pessoas ainda têm receio de ter uma conta digital porque têm a cultura do banco físico e acham que com as transações pela internet, corre um maior risco.

Segundo todas as instituições que disponibilizam contas digitais são seguras e contra qualquer tipo de fraude. Eles recomendam que o ideal é que o cliente tenha um bom programa antivírus para aumentar a sua segurança.

Ariane Pio

Da Reportagem Local