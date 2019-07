Os Cuidados Necessários No Uso De Aplicativos Bancários

Antigamente para tirar um extrato bancário ou fazer uma simples conferência era necessário dirigir-se ao banco, enfrentar filas e perder muito tempo. Hoje, com o avanço tecnológico é possível realizar essa tarefa em poucos segundos, onde e quando quiser, com apenas alguns toques na tela do celular, porém, agora é preciso ter atenção redobrada com a segurança digital de seu aparelho.

Smartphones são, além de telefones, computadores como os desktops e servidores. Têm CPU, memória, sistema operacional e programas e, como qualquer computador, estão sujeitos às ameaças do cibercrime. Na prática, os especialistas em informática recomendam três medidas principais para manter a segurança ao usar aplicativos bancários. A primeira é manter o sistema do celular sempre atualizado. A segunda medida é não instalar aplicativos suspeitos, tenha a absoluta certeza de que o aplicativo que está instalando é verdadeiro, conferir o número de downloads e o nome do desenvolvedor pode ajudar na identificação. E por último, mas não menos importante, configure um bloqueio no seu telefone, afinal, a maneira mais fácil de burlar a segurança de qualquer celular é com acesso físico a ele.

A principal forma de contaminação dos dispositivos móveis é por meio de downloads iniciados pelos próprios usuários. Para isso os cibercriminosos usam técnicas de engenharia social, enviando mensagens por e-mail, SMS e posts nas redes sociais que induzem o usuário a baixar malwares disfarçados de outros programas. O risco de cair em uma dessas armadilhas aumenta ao acessar sua conta por meio do navegador, portanto, é importante dar preferência à realização de transações bancárias por meio de aplicativos disponibilizados pelos bancos, que são desenvolvidos de forma a dificultar a interceptação dos dados.

Uma usuária de aplicativo bancário de Catanduva relatou que já teve seus dados bancários vazados, devido ao descuido de não ter observado a origem do aplicativo instalado em seu aparelho. “Instalei um aplicativo que tinha o mesmo nome do banco, o mesmo logotipo, e quando percebi já haviam roubado meus dados bancários. A sorte é que eu não tinha muito dinheiro na minha conta, então não perdi muito, porém isso me serviu de lição para eu prestar mais atenção da próxima vez”.

André Santos

Da Reportagem Local