‘Os Bardoso’ Faz Live Humorística Hoje Com Tema “O Especialista”

Os Bardoso, grupo de humor de Catanduva, apresentará hoje (05) novo projeto intitulado “O especialista” direto do canal no Instagram, às 17h. A novidade deste evento é que cada domingo do mês de julho, um integrante do grupo apresentará a live com este tema, mas cada um com sua perspectiva.

No evento de hoje quem estará no comando, mostrando toda sua especialidade em diversos temas é o humorista Igor de Mello, a temática não deixará de conter muito humor, já que o grupo é conhecido por atuar nessa área além do improviso, pois os internautas poderão participar e interagir para a conversa ser cada vez engraçada e divertida.

Um dos integrantes do grupo Os Bardoso conversou com O Regional e explicou que devido a live feita no mês passado, que na verdade foi um termômetro para saber se realmente futuras live poderiam ser feitas, foi um sucesso e agora o grupo humorístico estarão fazendo sempre aos domingos e já pensam numa live futura com intuito de arrecadar doações para pessoas carentes. “Mas vamos ver porque precisamos de um patrocinador e suporte para fazer esse tipo de live, mas queremos muito fazer principalmente para ajudar os que precisam”.

Alex Neves convida a todos para participar do evento de hoje, às 17h pelo instagram do grupo @osbardoso.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

