Os Bardoso Comemoram Nove Anos Com Peça Intitulada ‘Tribunal’

A companhia Os Bardoso, Cia de Humor e Improviso de Catanduva, completou nove anos em Fevereiro. E para comemorar o aniversário do grupo, neste ano trazem o já conhecido Teatro de Improviso, mas totalmente repaginado, com uma roupagem própria da companhia: TRIBUNAL! A peça será realizada hoje (14) no teatro Aniz Pachá, as 20h30.

Segundo os atores, o ‘Tribunal’ totalmente Improvisado, porém completo, contendo um crime a ser julgado, onde o crime a plateia que sugere e participa na criação de cada cena. A cada criação revela-se tudo o que de fato ocorreu no crime, contando com um desfecho pra lá de improvisado e hilário.

Os Bardoso é formado pelos Atores: Alex Neves, Igor de Mello, Lukas Dias e Lucas Paschoal. Ator convidado: Lucas de Lucca, participação Especial: Lucas Zambon e músico convidado, Vinícius Panício.

Equipe Técnica, Bardosetes: Grazielly Eleno, Jhonatan Rapina, Leticia Ladislau, Nicole do Vale e Pamela do Vale.

Os valores do ingresso podem ser encontrados: inteira R$20 e meia R$10.

Os Bardoso ressalta que além de estudantes e idosos, funcionários públicos, Doadores de Sangue também pagam meia entrada, basta apenas apresentar um comprovante da última doação de sangue ou a Carteirinha do Hemonúcleo.

Pontos de Vendas: Chiquinho Sorvetes – Catanduva, Jô Calçados – Catanduva, Teatro Municipal Aniz Pachá e Integrantes da Cia. Os Bardoso Improviso

Os Bardoso tem apoio Cultural da Secretaria de Cultura de Catanduva com produção da Sobrado Verde.

Link Evento Facebook: http://bit.ly/38bevbn.

Ariane Pio

Da Reportagem Local