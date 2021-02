Os Bardoso Apresenta Último Projeto ‘IMPROONLINE’ Neste Domingo

Hoje, domingo (07), dia de curtir com a família e conferir o encerramento do IMPROONLINE, uma série de apresentações da Cia Os Bardoso de Humor. A apresentação está marcada para às 17 horas e será transmitida ao vivo pela página Os Bardoso no Instagram.

O projeto aprovado recebeu os recursos da Lei Emergencial Aldir Blanc nº 14.017/2020, por meio do Edital de Incentivo Às Artes.

A apresentação é um mix de tudo que os Bardoso reúne em mais de 10 anos de história. A programação conta com a interação do público que oferece aquele palpite infalível para cada tema que é feito na base do improviso. Ao longo das últimas semanas foi possível conferir a história cômica da Maldição do Lago dos Ipês, contos do cotidiano, como os piores dias de cada participante e muita descontração.

Para garantir a segurança de todos os participantes, a apresentação é feita de forma online com a interação e presença de cada um dos artistas feita por aplicativo de conversação.

O elenco é formado pelos atores Alex Neves, Igor de Mello, Lucas Paschoal e Lukas Dias, com participações especiais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local