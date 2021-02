Ortopedista Alerta: Exercícios Físicos em Excesso Podem Comprometer a Saúde

Não é segredo para ninguém que praticar atividades físicas pode melhorar a saúde, disposição, controle sobre o próprio corpo e sono, porém, antes de começar a realizar qualquer treino, as pessoas devem procurar orientação para que saibam como executá-lo a fim de evitar complicações que podem paralisar a rotina.

De acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, um adulto deve fazer, pelo menos, atividade física moderada de 150 a 300 minutos ou de 75 a 150 minutos de atividade física intensa por semana, quando não houver contraindicação.

O médico ortopedista, dr. Rodrigo Elias Moreschi, alerta para a necessidade de cuidados antes de começar uma atividade física. “É muito comum, na ânsia de querer começar, as pessoas saírem fazendo vários tipos de exercícios sem um acompanhamento profissional. Isso é perigoso, pois pode causar diferentes lesões, sendo as mais comuns luxação, entorse e distensão muscular”, explica.

A luxação é um problema que acomete muitos brasileiros e as causas são diversas, pois pode ocorrer devido a doenças crônicas ou acidentes. “A luxação ocorre quando um osso sai por completo de sua posição anatômica correta forma; a melhor forma de tratar é colocando os ossos no lugar e, depois, repouso com a imobilização da área”, destaca.

Realizar alongamento antes e depois das atividades físicas e evitar movimentos bruscos podem ser uma forma de prevenir entorse. “Quando uma articulação é alongada além do normal, com a possibilidade de romper ligações, acontecem as entorses. É comum que os sintomas sejam inchaço e dor no local. O tratamento pode ser realizado com anti-inflamatórios e gelo, pois cirurgias são realizadas somente em casos de extrema gravidade”, ressalta o médico.

Já a distensão muscular acontece quando os tendões ou músculos são esticados até se romperem. “Os sintomas e tratamento são similares aos da entorse, por isso, somente um ortopedista poderá diagnosticar corretamente, embora em alguns casos a distensão provoque a dificuldade de movimentação”, orienta.

A prevenção é sempre a melhor forma de evitar qualquer tipo de desconforto e dor. “Todas as complicações possíveis são tratáveis, mas isso não significa que as pessoas podem relaxar. As atividades físicas devem ser acompanhadas por um profissional e, qualquer impasse, tratado por um ortopedista”, finalizou Moreschi.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local