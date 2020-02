Orquestra Escola De Catanduva Está Com Cursos Gratuitos

A Orquestra Escola de Catanduva (OEC) está com as matrículas abertas para cursos de: Violino, Viola Clássica, Violoncelo, Contrabaixo Acústico e prática de orquestra. Todas as atividades são gratuitas. As aulas acontecem todas as terças – feiras no Sesc Catanduva as 19 horas.

Para se inscrever e reservar sua vaga, basta entrar em contato pela página da Orquestra Escola de Catanduva pelo Facebook, ou todas as terças no Sesc a partir das 19h. A Orquestra Escola de Catanduva (OEC) já se apresentou em diversos eventos com os alunos que já fizeram o curso, provando que a escola é um berço de novos talentos.

O violino é um instrumento musical, classificado como instrumento de cordas friccionadas. Foi inventado por Gasparo de Salò, um italiano que viveu desde o ano de 1540 até ao ano de 1609. O termo “violino” foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a designação do instrumento era rabeca, palavra que ainda se utiliza em muitos lugares. A viola (também chamada viola de arco, violeta ou alto) é um instrumento musical da família do violino (de arco e quatro cordas), assemelhando-se visualmente a este, inclusive na maneira de se tocar. No entanto, possui um som mais encorpado, doce, menos estridente e mais grave, sendo o seu registo intermédio entre o violino e o violoncelo. O violoncelo é um instrumento da família dos instrumentos de corda. O termo “violoncelo” foi introduzido na língua portuguesa no século XX. Até então, a designação do instrumento era rabecão, palavra que ainda se utiliza em muitos lugares.

O contrabaixo é um cordofone, instrumento de cordas friccionadas por um arco, transpositor (soa uma oitava abaixo do que se lê na partitura), também tocado por pizzicato (beliscado em italiano), com os dedos. Dentre os instrumentos da família das cordas na orquestra é o registro mais grave e também o de maior tamanho. Usado em grandes orquestras em famílias de até 12 instrumentos e usado sozinho na música de câmara, jazz e música popular.

Ariane Pio

Da Reportagem Local